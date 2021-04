Selten war ein Kanzlerkandidat schon vor dem Start in den Wahlkampf so beschädigt wie jetzt Armin Laschet. Allen ist klar: Der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen ist nur die zweite Wahl. Wie bei der Quotenregelung setzte er sich nur durch, weil die institutionalisierten Regeln der Partei keine andere Wahl ließen. Markus Söder – aktiv durch Angriff – und Angela Merkel – passiv durch Schweigen – ließen keine Möglichkeit aus, den wackeren Karnevals-Jecken zu beschädigen. Jetzt ist die große Frage: Kann er das Wunder vollbringen und sich von Merkels politischem Bettvorleger zum Tiger wandeln? Schafft er die Emanzipation von der Kanzlerin oder geht er in Mutterliebe unter – und damit möglicherweise als Juniorpartner in eine grünrote Koalition unter Annalena Baerbock? Und was bedeutet das für Deutschland? Hier meine Video-Analyse:

Bild: Olaf Kosinsky / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 DETText: br

