Drei Stunden nach Beginn des so genannten „Corona-Gipfels“ mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten ließ sich der Krach nicht mehr verheimlichen: Die Kanzlerin war so unzufrieden mit dem, was bisher vereinbart war, es war ihr so nicht hart genug, und deshalb bestand sie darauf, dass die Videokonferenz unterbrochen wird, wie Medien aus Teilnehmerkreisen berichten. Damit kam es genau zu dem Konflikt, der sich abzeichnete: Während die Kanzlerin, die nicht mehr für Wahlen antritt und einen gewissen Hang zur harten Hand hat, auf massive weitere Einschnitte in die Grundrechte der Bürger besteht, regt sich bei den Ministerpräsidenten, die näher an den Bürgern dran sind als die Regierungschefin in Berlin, Widerstand. Viele von ihnen wissen, dass die Geduld der Bundesbürger mit dem harten Kurs nachlässt.

Die Kanzlerin hatte sich wieder einmal als Hardlinerin gezeigt auf der Konferenz. Als die Diskussion auf den Inlands-Urlaub zu sprechen kam, mahnte die Kanzlerin laut Bild: „‘Wir beschließen heute, dass wir das einhalten, was wir letztes Mal beschlossen haben. Und das in einer Zeit exponentiellen Wachstums. Das ist zu wenig.‘ Weil zumindest die Küstenländer Inlandsurlaub teilweise erlauben wollten, ist seit 18.35 Uhr Pause – die längste Unterbrechung jemals während eines Corona-Gipfels.“

Nach Informationen des Blattes berät die Kanzlerin zur Minute in enger Runde mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). Die bisherigen Beschlüsse sind laut Bild nicht zahlreich. Man habe sich darauf geeinigt, den Lockdown bis 18. April zu verlängern und keine Lockerungen zu Ostern zu gestatten! Das geht hinter den Vorschlag vom Entwurf zurück, wo noch die Rede davon war, dass sich zu Ostern ein Haushalt mit bis zu vier Personen treffen darf. Des Weiteren sei man sich einig geworden, die so genannte „Notbremse“ hart anzuwenden, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liege.