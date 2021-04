Corona macht krank, Corona kann töten.

Corona ist schlimm, verändert die Gesellschaft und das Leben. Darüber berichten wir. Geschichten, die es nicht in die Medien schaffen.

Wir geben Zahlen einen Namen und eine Seele. Die Serie „Kollateralschaden“ basiert auf Berichten Betroffener der Coronapolitik. Damit keiner sagen kann: „Das haben wir nicht gewusst!“



‚Danser encore‘: Protest mit Musik

Von Johanna und Frank Wahlig

Pianistin Oxana hat alles verloren. Ihre Konzerte, alle Bühnen- und Kirchenauftritte sind abgesagt. Oxana fällt nach lebenslangem Studium und zwanzig Jahren als klassische Pianistin in Depressionen. Sie kann keine Musikstunden mehr geben. Ganze Tage in Tränen. Der Mann will die Scheidung. Die Tochter distanziert sich. Sie will beim Papa leben. Beide ertragen die Depressionen nicht mehr. Oxana kann die Miete für ihre Wohnung nicht bezahlen. Musiker will keiner im Haus haben. Der Flügel steht still. Klavierspiel stört die Nachbarn im Homeoffice.

„Viele Kollegen haben sich bereits das Leben genommen, zuletzt eine 33-jährige Hornistin und ein junger Cembalist, auch der Pianist Stefan Mickisch, den wir kennen“, schreibt Opernsängerin Gabriela. „Von dem wenigen Geld, das wir bekamen, müssen wir alles zurückbezahlen, weil im Nachhinein die Bedingungen geändert wurden.“

Orchester, Chöre, Bands und Musikschulen werden aufgelöst. Geiger, Dirigenten und Sänger berichten von Leid und Verzweiflung. Freiberufler und Solisten sind Einzelkämpfer und im musikalischen Wettbewerb Konkurrenten. Kaum einer ist in Verbänden organisiert. Privattheater, Kinos, Kulturstätten, Tanzschulen ebenso.

„Wie können wir uns organisieren?“, fragen unsere Leserinnen. Die Pianistin Oxana, eine Chorleiterin, eine Klarinettistin. Wie Oxana sind sie arbeitslos, hilflos und verzweifelt. Die Gerichte bleiben, ganz im Sinne der Regierungen, hart.

Todesurteil für Bühnen und Künstler

Theater und Opernhäuser sind dicht und bleiben dicht. Öffnung abgelehnt. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof jetzt entschieden. Musiker, Sänger, Schauspieler leiden seit über einem Jahr. Künstler ohne Festanstellung. Musiklehrer ohne Schüler, Chöre ohne Sänger. Für die Betroffenen heißt das: Altersvorsorge aufbrauchen, Jobben im Supermarkt oder gleich Hartz IV.

Jetzt klagen die Künstler abermals beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof per „Popularklage“ für die „Freiheit der Kunst“. Unterstützer sind Stargeigerin Anne-Sophie Mutter und der Bariton Christian Gerhaher. Sie sehen eine Ungleichbehandlung der Kultur gegenüber dem Einzelhandel, Friseuren oder den Kirchen gemäß der Bayerischen Verfassung. www.aufstehenfuerdiekunst.de heißt die Initiative.

Anders als Amtsgerichte stehen Verwaltungs- und Verfassungsgerichte den Regierungen nahe. Die Besetzungen der Amtsgerichte, die – wie in Weimar oder Weilheim – Coronamaßnahmen kippen konnten – sind unabhängiger. Die personelle Auswahl der Verwaltungs- und Verfassungsgerichte erfolgt dagegen auch aus politischer Motivation. Der Erfolg der Popularklage der bayerischen Künstler bleibt daher abzuwarten.

Wir tanzen um unser Leben: Ein Flashmob

„Danser encore“ heißt die neue Protestwelle. In einem Flashmob versammeln sich Musiker, Tänzer, Sänger auf Plätzen. Die musikalische Protestwelle startete vor zehn Tagen in Paris. Am Wochenende ist sie in Deutschland angekommen. Samstagnachmittag am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg. Gesungen, musiziert und getanzt wird spontan und ohne Vorwarnung an die Behörden. Den deutschen Text gibt es auf Telegram in der Gruppe „Danser encore“.

In Deutschland organisiert sich der Flashmob. Von Hamburg bis ins Allgäu verbinden sich musikalische Protestgruppen. In Wohnzimmern wird geübt. Die Polizei weiß nicht, wo. Arbeitslose Künstler und Choristen üben Texte, Schritte und Musik. Protest gegen die Zu- und Aussperrer der Kultur. Für Lebensfreude und Musik. „Danser encore“ soll zeigen: Es ist genug. Wir können nicht mehr. Wir tanzen um unser Leben.

DANSER ENCORE

Liedtext auf Deutsch

Freunde kommt, wir wollen wieder tanzen gehn

Leben ist doch nur als Ganzes schön

Wir lassen uns nicht den Verstand verdrehn

Oh nein, oh nein, oh nein, oh

Freunde kommt, wir wollen wieder tanzen gehn

Leben ist doch nur als Ganzes schön

Wir lassen uns nicht den Verstand verdrehn

Wir sind nicht so leicht zu spalten

sind nicht für was sie uns halten

Wir werden nichts versprechen

Wir wollen uns nicht rächen

Wir wollen nur das Schweigen brechen

Und jeden Abend im TV

erklärt die Königin genau

das sollt ihr denken

Doch wir lassen uns nicht lenken

Das kann sie sich ruhig schenken

Freunde kommt, wir wollen wieder tanzen gehn

Leben ist doch nur als Ganzes schön

Wir lassen uns nicht den Verstand verdrehn

Oh nein, oh nein, oh nein, oh

Freunde kommt, wir wollen wieder tanzen gehn

Leben ist doch nur als Ganzes schön

Wir lassen uns nicht den Verstand verdrehn

Regeln machen uns zum Depp

Totaler Blödsinn auf Rezept

wehe wenn du noch denken kannst

wehe wenn du noch draußen tanzt

wenn du dich nicht brav verschanzt

Verordnung hin Verordnung her

gar keine Sicherheiten mehr

Selbstvertrauen erschüttern

doch wir werden nicht zittern

und unsre Herzen nicht verbittern

Freunde kommt, wir wollen wieder tanzen gehn

Leben ist doch nur als Ganzes schön

Wir lassen uns nicht den Verstand verdrehn

Oh nein, oh nein, oh nein, oh

Freunde kommt, wir wollen wieder tanzen gehn

Leben ist doch nur als Ganzes schön

Wir lassen uns nicht den Verstand verdrehn

Wir lassen uns nicht überzeugen,

uns nicht von der Lüge beugen

die uns doch nur in Angst versetzt

die uns in den Wahnsinn hetzt

Unsere Seele die bleibt unverletzt

Unser Geist bleibt heil und frei

und wir singen noch dabei

zeigen Lächeln, zeigen Fantasie

und eines das sind wir nie

einfach nur euer Arbeitsvieh

Freunde kommt, wir wollen wieder tanzen gehn

Leben ist doch nur als Ganzes schön

Wir lassen uns nicht den Verstand verdrehn

Oh nein, oh nein, oh nein, oh

Freunde kommt, wir wollen wieder tanzen gehn

Leben ist doch nur als Ganzes schön

Wir lassen uns nicht den Verstand verdrehn

Wer aus seinem beruflichen oder privaten Leben einen „Kollateralschaden“ melden möchte: Vertraulich und persönlich, per E-Mail an [email protected]

Johanna Wahlig ist Politologin, Journalistin und Unternehmerin. Frank Wahlig ist Historiker und war 30 Jahre lang ARD-Hauptstadtkorrespondent.

Bild: privat

Text: Johanna und Frank Wahlig



mehr aus der Rubrik Kollateralschaden auf reitschuster.de

Kulturtod ohne Trauernde Opernsänger arbeiten an Supermarktkassen. Ein verzweifelter Pianist stirbt unter ungeklärten Umständen. Musikstudenten und Bühnenstars sind ohne Arbeit, ohne Zukunft. Deutschland ist das Land mit den meisten Theatern und Konzerthäusern. Das Land nimmt Abschied von Musik, Theater und letztendlich seiner Hochkultur. Prominente Musiker verklagen jetzt die Regierung.

Die verbrannte Weinprinzessin Eines Nachts brennt die Weinprinzessin. Ihr Lebenspartner soll sie angezündet haben. Sie bleibt schwerverletzt allein zu Hause. Behandlungen ausgesetzt. Reha geschlossen.

Die Bestatterin Weil die Bestatterin Verena Leibersberger in einem Video von dem erzählte, was nicht sein darf – rückläufigen Todeszahlen – wurde sie zum Hassobjekt. Jetzt erzählt sie, was für seltsame Dinge mit Todesscheinen passieren.

Notarzt Dr. Löser Jahrzehntelang war Lothar Löser als Arzt im Einsatz. Dann kam Corona. Und der Zweifel. Er ging zu "Corona-Demos". Wie andere kritische Ärzte geriet er ins Zielvisier. Der eigenen Kollegen. Des eigenen Sohns. Er wurde gekündigt. Löser sah nur noch einen Ausweg: Er wanderte aus.

Obdachlos Als „Rund-um-die-Uhr-Pädagogin“ betreute Jessica gewalttätige Jugendliche. Dann kam Corona. Und die betriebsbedingte Kündigung. Der Arbeitgeber stellte die Wohnung. Eine neue ist im Lockdown nicht zu finden. Sie wird in wenigen Tagen obdachlos.

Kindertraum Franz und Ulrike packen nach Weihnachten ihre Kinder, ihre Koffer und Kisten. Weil der Lockdown ihnen ihre Existenz geraubt hat. Und Depressionen brachte. Sie ziehen an ihren Sehnsuchtsort. Nach Schweden.

Politik mit Musik Früher galt es bei Musikern als guter Ton, die Regierung zu kritisieren. Jetzt ist es umgekehrt. Wer kritisch ist, riskiert die Existenz. "Wir werden gesellschaftlich geächtet,“ klagt Gitarrist Thorsten Gary. Er steht vor der Pleite.

Der Boxer Andreas Büdeker ist ein Kämpfer. Kampfsportler, Profi-Trainer, TV-Star, Unternehmer. Dann kam Corona. Jetzt ist er am Ende. Mit einem tränenreichen Video rührte er die Netzgemeinde. Der Boxer will bis zur letzten Runde weiter kämpfen.