Ein Gastbeitrag von Hans-Hasso Stamer

Der Oberbürgermeister von Bautzen ist Mitglied der SPD und wendet sich hier öffentlich gegen die ARD. Angesichts der anhaltenden Diskussion über die Verletzung des Programmauftrages durch die öffentlich-rechtlichen Medien hat sein Brief besondere Brisanz:

Es gibt einen interessanten Nebenaspekt: Selten wird einmal so klar bestätigt, wie solche Beiträge gemacht werden:

Sie haben vorher schon das Konzept fertig, wissen genau, welche Botschaft sie überbringen wollen. Und dann versuchen sie, passend dafür die Bilder und Aussagen zu bekommen. Und das nennen sie dann „Reportage“.

Wenn das nicht klappt, wie im Falle des Oberbürgermeisters, der sich hier äußert, wird er halt rausgeschnitten. Die wollen nicht mehr die Wirklichkeit vor Ort erkunden. Die wissen schon, welche Art „Wirklichkeit“ sie suchen. Und finden sie diese nicht vor, stellen sie sie durch passend ausgesuchte und zusammengestellte Aussagen und passende Bilder dar.

Zu Beginn des Beitrags gibt sich Monitor „fassungslos“ und bildet einen Flyer in einem Geschäft ab: „Hier sind auch Menschen ohne Maske willkommen“ Das Kleingedruckte geht unter, man braucht schon einen Screenshot, um es zu lesen:

„Liebe Kunden, wir respektieren es, wenn Kunden aus medizinischen oder sonstigen Gründen keine Maske tragen.“

Hier stellt sich also ein Geschäft also nicht gegen die staatlichen Maßnahmen, sondern respektiert die Entscheidung der Kunden, statt sich zum Blockwrart aufzuschwingen. Ich möchte nicht wissen, wie hart der Inhaber des Spielzeuggeschäfts gerade um seine Existenz kämpfen muss. Der wird sich bei „Monitor“ herzlich bedanken für die „Werbung“…

Zwei Sätze später wird es grundsätzlich. Bautzen ist demnach ein:

„…Corona-Hotspot, aber eben auch ein Hotspot der Coronaleugner, Verschwörungsideologen und Rechtsextremisten. Über 30% erzielt hier die AfD … Eine gefährliche Mischung ist das in Zeiten der Pandemie….“

Das nennt man dann wohl Hetze. Der Tonfall ist interessanterweise genau derselbe wie bei Karl-Eduard von Schnitzlers „Schwarzem Kanal“, den habe ich nämlich als Musiker für mein Leben lang im Ohr. Mit sehr viel gutem Willen kann man es vielleicht noch Propaganda nennen.

Mit dem gesetzlich verankerten Programmauftrag der ARD, ein Abbild der Gesellschaft zu bieten, also zu berichten, nicht zu erziehen, hat es auf jeden Fall nichts mehr zu tun.

Noch nie habe ich das so klar nachgewiesen gesehen!

Der Widerstand gegen diese von einer de facto Zwangssteuer finanzierten Macher von Erziehungsfernsehen wird glücklicherweise immer größer.

Vor allem deshalb wurde die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zurückgestellt: der befürchtete Koalitionsbruch war sicher nicht der Hauptgrund, sondern genau die Diskussion, die wir jetzt haben und die man mit allen Mitteln vermeiden wollte: die Diskussion um die Nichteinhaltung des Programmauftrags und damit die grundsätzliche Berechtigung des öffentlich-rechtlichen Systems in der heutigen Zeit. Kritische Stimmen gibt es immer häufiger, in der „Welt“, in der FAZ, im Cicero, aus dem der Hinweis eines Lesers auf den Eintrag des Bürgermeisters stammt.

Was war denn überhaupt der Anlass des Monitor-„Berichts“? Die Corona-Inzidenz in Bautzen ist sehr hoch. Und die Zahl der AfD-Wähler ebenfalls. Alles klar?

AfD-Nähe als Corona-Risikofaktor Die Corona-Fallzahlen stehen möglicherweise in Zusammenhang mit der politischen Einstellung. Wo falsch gewählt wird, droht mehr Gefahr. Das legt zumindest eine neue Aussage aus der Bundesregierung nahe.

Dass im Frühjahr der ganze Osten eine viel geringere Inzidenz hatte, spielt da keine Rolle. Im Frühjahr scheint also die AfD dann vor Corona geschützt zu haben? Hätte das jemand behauptet, er hätte sich zum Gespött gemacht. Der ARD würde ich das am liebsten mal in die Kommentare schreiben, wenn auch nur die geringste Chance bestünde, dass die das nicht löschen würden. Und im Osten wird bekanntlich die AfD mehr als doppelt so häufig gewählt wie im Westen.

Die ARD kann aber davon ausgehen, dass Leute, die auf so etwas reinfallen, sich daran nicht mehr erinnern.

Eine Korrelation ist noch keine Kausalität, das wissen sie bei der ARD auch. Aber sie versuchen es trotzdem, denn das Ganze hat natürlich strategischen Charakter: Der AfD soll jetzt auch noch Corona in die Schuhe geschoben werden. Und wer auf die Idee kommen sollte, dass die Corona – Kritiker etwas mit der steigenden Inszidenz zu tun haben: In Leipzig ist sie nicht gestiegen, dort hatte im November bekanntlich die größte Demo dieser Art stattgefunden.

Der Bürgermeister spricht von einem „Tiefpunkt journalistischer Arbeit“. Wohl wahr. Da kann man eigentlich nur noch den Kopf rythmisch auf den Tisch schlagen. Für so dumm werden die Zuschauer der ARD gehalten!

Hans-Hasso Stamer ist Diplomingenieur, Musiker und Blogger. Über sich schreibt er: Erfahrungen in zwei Systemen und in verschiedenen Berufsfeldern. Ich lebe jotwede im Land Brandenburg und genieße es. Manchmal schreibe ich auch über Katzen. Stamer betreibt den Blog Splitter & Balken.

Bilder: privat, Screenshots ARD/Monitor

Text: Gast

So dreist lügen ARD & ZDF über Leipzig "Corona-Leugner", eine "Melange aus Wutbürgern, Corona-Kritikern, Rechtsextremen oder einfach nur Mitläufer" – nach Leipzig schlagen ARD und ZDF regelrechte Propaganda-Purzelbäume.

Woher kommt Ihre Angst vor anderen Meinungen? Hallo Herr Restle, wir kennen uns noch aus gemeinsamen Moskauer Tagen, als Sie dort für die ARD arbeiteten und ich das Focus-Korrespondentenbüro leitete. Wir waren damals per Du, aber da Sie zum „Sie“ zurückkehrten, will ich das auch so halten. Ich fand es schon damals faszinierend, wie Sie mit doch sehr bescheidenen Kenntnissen des Landes [weiterlesen]

Warum Schalten Sie mich stumm, Kollegin? Sehr geehrte Frau Diekmann, ich kannte Sie neben Ihrer Tätigkeit als Korrespondentin im ZDF-Hauptstadt-Studio bisher vor allem aufgrund eines tweets von Ihnen, der breite Wellen schlug: „Nazis raus“, schrieben Sie am Neujahrstag 2019. Und auf die Frage, wer denn Nazis seien, antworteten Sie: „Jede/r, der/die nicht die Grünen wählt.“ Daraufhin wurden Sie laut „Welt“ mit [weiterlesen]