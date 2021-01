Der Ulmer Anwalt Markus Haintz, einer der bekanntesten Köpfe der Corona-Protestbewegung, erwartet einen heißen Frühling in Deutschland. Aktuell seien die Proteste mehr oder wenig auf Eis gelegt, weil man den Kritikern keinen Vorschub leisten wolle, die sagen, die Veranstaltungen würden zu Ausbreitung von Covid-19 führen, sagte Haintz in einem Interview mit mir: „Gerade haben wir eine gewisse Ruhephase. Ich gehe davon aus, dass es die großen Demos wieder gibt. Da wird im Frühjahr spätestens viel passieren. Weil einfach die wirtschaftlichen Folgen durchschlagen. Und weil die Menschen dann nicht mehr so diese Abwägung haben: Okay, ich lasse mich jetzt auf dieses Framing ein, und darauf, was mein Nachbar denkt, da wird es für viele um die Existenz gehen, und ich gehe davon aus, dass da richtig viele Menschen auf die Straße gehen. Dass sich das ausläuft, oder dass der Staat auf den Demos die Maßnahmen so anzieht, dass sich keiner mehr traut und alles nieder prügelt, das glaube ich nicht, das ist nicht meine Beobachtung. Man gängelt die Menschen ein wenig mit Abstand und Masken gängeln, aber dass es jetzt so ist wie in anderen Ländern, dass man grundlos auf Menschen einprügelt, dass sehe ich nicht. Ich glaube, dass das im Frühjahr wieder an Fahrt gewinnt, vor allem, wenn die Politik so weiter mach wie bisher.“

Vorwürfe, durch seine Aufrufe Demonstrationen würde er die Gesundheit der Menschen gefährden, wies Haintz zurück. In den Gerichtsverfahren würde er immer wieder fordern, dass Beweise für Ansteckungen auf Demonstrationen vorgelegt werden. Bislang sei ihm da noch nie etwas präsentiert worden, so Haintz. Er bemängelte, dass die Polizei bei vielen Demonstrationen mit zweierlei Maß messe. Bei regierungskritischen Demonstrationen würden die Abstände streng kontrolliert, bei regierungsfreundlichen etwa der Antifa dahingegen nicht.

Sehen Sie sich hier das ganze Interview mit Haintz an:

Bild: Martin Helgemeir/Shutterstock

Text: br

