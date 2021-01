Sie haben es schon wieder getan: Youtube (also Google) hat, wie berichtet, zwei Interviews mit Professor Hockertz von meinem Kanal gelöscht. Ich stelle Sie jetzt hier online (siehe unten). Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, was mittlerweile für Informationen von Ihnen geheim gehalten werden sollen. Die Zensur halte ich für einen Präzedenzfall. Ich habe auch in der Bundespressekonferenz in Fragen auf diese Interviews verwiesen. Damit haben sie einen besonderen dokumentarischen Charakter. Wer etwa die Antworten der Bundesregierung auf meine Fragen dazu anhört, muss auch wissen können, worauf sie sich beziehen. Umso dreister ist die Löschung – zumal die Interviews mehr als einen Monat lang online waren. Hockertz hat darin seine medizinischen Bedenken gegen die seiner Ansicht nach zu schnelle Zulassung der Impfstoffe geschuldet. die Bundesregierung wies diese Bedenken zurück. In einem freien Land müssen freie Bürger die Möglichkeit haben, beiden Meinungen kennen zu lernen. Auch die von Regierungskritikern,

Hockertz ist generell ein Befürworter von Impfungen, hat aber große Bedenken gegen die konkreten Verfahren. Ich als Laie kann Ihnen kein abschließendes Urteil dazu anbieten. Nur so viel: Sie sind triftig genug. Und wie wichtig Kritik ist, zeigt ein anderes Beispiel. Bereits im Oktober habe ich die Bundesregierung gefragt, wie sie dazu steht, dass laut Tests die so genannten „Stoffmasken“ zum Teil kaum Wirkung erzielen. Damals antwortete das Gesundheitsministerium mir ausweichend. Jetzt hat es sich genau diese Meinung offenbar zu eigen gemacht und will nur noch medizinische Masken. Selbst aus Sicht der Befürworter aller Corona-Maßnahmen muss dieses Beispiel deutlich zeigen, wie wichtig ein offener Meinungsaustausch und Regierungskritik sit.

Umso absurder die Begründung von Youtube für die Sperrung. „Medizinische Fehlinformationen“. In den verlinkten Informationen heißt es: „Auf Youtube sind keine Inhalte erlaubt, die medizinische Fehlinformationen zu COVID-19 verbreiten, die im Widerspruch zu medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen.“ Mein Hinweis auf fehlende Wirkung der Stoffmasken war dann im Oktober auch „im Widerspruch zu medizinischen Informationen lokalen Gesundheitsbehörden.“ Obwohl er jetzt deren offizielle Position ist. Eben gerade auch wegen Widersprüchen. Von denen lebt Demokratie. Und Journalismus.

Bereits im Sommer hat die Plattform mein Interview mit Sucharit Bhakdi gelöscht. Mit der gleichen Begründung. Mein Konto wurde für eine Woche gesperrt. Das Landgericht Berlin hob die Sperrung und die Zensur in einer einstweiligen Verfügung als rechtswidrig auf.

Nicht-Kenner der Materie glauben oft, auch Monopolisten wie Youtube hätten ein „Hausrecht“ und könnten Inhalte nach Belieben verbieten. Das ist falsch. Sie sind an die Grundrechte gebunden. Das hat auch das Berliner Landgericht so ausgeführt (nachzulesen hier). Wie willkürlich die Zensur von Youtube, die der Staat mit seinem Netzwerkdurchsetzungsgesetz anstachelt ist, zeigt, dass auf meinem Ersatzkanal diese Woche dieses Video gelöscht wurde, in dem ein Bestatter in einem Interview mit RTL von seinen Erfahrungen mit Covid-19 erzählt. Das Video dokumentiert, was RTL seinen Zuschauern vorenthält. Es ist damit ein Dokument der Zeitgeschichte. Was Youtube nicht an der Löschung und einer Verwarnung für mich hinderte. Und dann das: Ohne dass ich dazu kam, eine Beschwerde einzulegen, ist das Video plötzlich wieder frei geschaltet (Sie können es sich hier ansehen). Das zeigt: Hier wird einfach auf gut Glück nach Gutsherren-Art völlig unmotiviert zensiert. So kann man nicht mit Meinungsfreiheit umspringen.

Laut Duden-Definition Zensur kann Zensur nicht nur vom Staat verübt werden Youtube zensiert, und zwar indirekt im staatlichen Auftrag.Mein Youtube-Kanal hat fast 100.000 Abonnenten. Ich berichte darauf von der Bundespressekonferenz, gebe etwa meine Einschätzungen von Dialogen mit der Bundeskanzlerin und dem Gesundheitsminister wieder. Die einzelnen Videos sehen bis zu fast 300.000 Menschen. Eine Zensur und Sperrung, ist damit ein massiver Eingriff in die grundgesetzlich garantierte Pressefreiheit. Sie ist etwa so, wie wenn mir die Telefongesellschaft bei einem kritischen Interview via Handy einfach die Leitung kappen würde. Oder wenn die Druckerei sich einfach weigert, eine kritische Zeitung zu drucken. Weil der Staat angedeutet hat, wer allzu Kritisches drucke, könne Probleme bekommen. Schon die Tatsache, dass ich durch die Verwarnung wegen der Impf-Interview nun jederzeit eine neue Sperrung meines Kanals befürchten muss, ist eine Behinderung der Presse: Denn ich muss bei jedem Wort überlegen, ob es nicht einer der Youtube-Zensoren in den falschen Mund bekommen könnte. Und der Rechtsweg ist nicht schnell genug.

Das ist eine Pervertierung des Grundrechts auf Pressefreiheit durch einen Konzern mit Meinungsmonopol. Wobei der Druck noch weiter geht: Seit September verweigert mir Youtube die Reklame auf meinem Kanal. Anwälte sehen darin einen klaren Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht, weil Wettbewerber munter Reklame machen dürfen. Gelder, die mit andere Youtube-Nutzer als Unterstützung zukommen ließen, hat Youtube einfach behalten. Ich verkneife mir hier einen Kommentar, weil er nicht druckreif wäre. Mich erinnert das sehr an das Vorgehen in modernen autoritären Regimen wie Russland. Zensur 2.0: Keine direkten Verbote, aber indirekte durch wirtschaftlichen Druck und Hindernisse ohne Ende.

Ideologen gerade auch unter den Journalisten-Kollegen reagieren empört, wenn man auf Probleme mit der Meinungsfreiheit in Deutschland hinweist. Man muss sehr ideologisch verblendet sein, um diese nicht zu sehen.

Ich plane, gegen die die Willkür von Youtube juristisch vorzugehen. Auch, um damit ein Zeichen zu setzen und für andere den Weg frei zuschlagen. Wenn Sie mich dabei unterstützen wollen, bin ich Ihnen sehr dankbar – und Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Meinungsfreiheit in unserem Land!

"Diese Impfung ist ein Experiment an Menschen" Selbst vor genverändertem Mais herrscht in Deutschland große Angst. Dagegen kaum vor einer Impfstrategie, die künstlich erzeugte Gene in den Organismus einführt. Die sei viel zu wenig erforscht, das Risiko von Nebenwirkungen gewaltig, so Hockertz.

Impfstoff: "Genetisch manipuliertes Virus" Bedenkliche genetische Manipulation, unzureichende Betreuung in den Impfzentren, ein Befeuern der Pandemie durch die Impfungen und Pharma-Firmen, die sich vor der Verantwortung drücken: Professor Hockertz rechnet mit dem Impf-Plänen ab.

YouTube bekennt sich offen zur Zensur Mit Zuckerbrot und Peitsche versucht Youtube seien Nutzer politisch auf Linie zu bringen. Chefentwickler Mohan bekennt sich in einem Interview ganz offen dazu. Und statt kritischer Fragen bekommt der Unterstützung.

Youtube löscht und löscht und löscht Die Bloggerin Carolin Matthie wurde mitten im Livestream von Youtube abgeschaltet, ihr Beitrag zensiert und sie für eine Woche gesperrt. Warum, teilt Youtube nicht mit. Ihre 68.900 Abonnenten erfahren von nichts. Wie bei Kafka! GASTBEITRAG

Bild: Cineberg/Shutterstock

Text: br

Gericht untersagt Video-Löschung durch Youtube Hurra!! David kann auch heute noch gegen Goliath gewinnen: Das Landgericht Berlin hat auf meinen Antrag hin eine Einstweilige Verfügung gegen Youtube bzw. Google erlassen.

Die Zensur hat wieder zugeschlagen – mein YouTube-Konto gesperrt. Auf Anraten von Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel habe ich mein zensiertes Video mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi mit anderem Text und Kommentar neu auf YouTube hochgeladen. Nach wenigen Minuten war es gelöscht. Und mein Konto wurde gesperrt. Die Begründung des Unternehmens, das zum Google-Konzern gehört: Identitätsdiebstahl. Das ist völlig absurd. Wessen Identität soll ein Interview im [weiterlesen]

Hier das von Youtube gelöschte Bhakdi-Interview Auch sachliche, nüchterne Kritik an der Corona-Politik ist heute offenbar der Meinungsfreiheit zuviel: YouTube löscht Professor Bhakdi.