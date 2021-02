In ganz Europa haben aktuell aber nur die Färöer-Inseln und Island einen Inzidenzwert unter 10. Also Länder, die nicht ganz so einfach mit Deutschland vergleichbar sind, in vielerlei Hinsicht. Faktisch läuft der Kurs von Spahn damit darauf hinaus, dass die Einschränkungen der Grundrechte und zumindest Teile des Lockdowns zu einer Dauereinrichtung zu werden drohen. Weil schon vor anderthalb Wochen der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler regelrecht von einem Wert von 10 schwärmte (wäre „cool“) habe ich beim Meinungsforschungsinstitut INSA eine exklusive Umfrage in Auftrag gegeben. Dazu wurden 2075 repräsentativ ausgewählte Menschen aus Deutschland per Telefon und online befragt. Sie sollten ihre Einstellung zu folgender These kundtun: „