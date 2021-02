Die Auskunft war eindeutig: 69 Menschen seien in Deutschland nach einer Corona-Impfung verstorben, sagte der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Cichutek am 29. Januar auf der Bundespressekonferenz. Nun hat der parteilose Berliner Abgeordnete Marcel Luthe (bis Oktober FDP) in einer parlamentarischen Anfrage die Berliner Stadtregierung gefragt, wie hoch die Zahl der nach Impfungen Verstorbenen in der Hauptstadt sei. Das Ergebnis, das reitschuster.de exklusiv vorliegt: 31. Ich habe das zum Anlass genommen, heute in der Bundespressekonferenz nachzufragen: „Ich habe eine Frage an Herrn Kautz zum Thema Impfungen. Prof. Dr. Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, war vor Kurzem hier und hat die Zahl der Toten nach Impfungen mit 68 beziffert. Nun gab es in Berlin eine Anfrage des Abgeordneten Luthe an den Senat, und der Senat teilte mit, dass es in Berlin 31 Tote nach Impfungen gegeben hat. Ich sehe da eine Diskrepanz. Berlin stellt weniger als fünf Prozent der Bundesbevölkerung. Aber nach diesen Zahlen hätte Berlin 45 Prozent der Toten nach Impfungen. Ist Ihnen bekannt, dass es in Berlin zu irgendwelchen besonderen Problemen kommt, also ein Hotspot ist, oder sind diese Zahlen inzwischen andere? Wie ist dieser Widerspruch aufzulösen? Danke.“

Die Antwort von Spans Sprecher Hanno Kautz: „Ich kenne die Zahlen in Bezug auf Berlin, die Sie jetzt genannt haben, nicht. Zum einen heißt der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Cichutek. Zu Ihrer anderen Frage: Wenn Sie „Tote nach Impfung“ sagen, würde ich darauf verweisen wollen, dass das einen zeitlichen, aber keinen kausalen Bezug hat. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Die von Herrn Cichutek erwähnte Zahl 68 können Sie für bare Münze nehmen, denn das Paul-Ehrlich-Institut ist für die Surveillance verantwortlich.“

Ich fragte nach: „Sie haben also keine Erklärung für diese Diskrepanz der Zahlen?“

Kautz: „Ich habe gerade schon geantwortet.“

Reitschuster: „Nein, Sie haben die Frage nicht beantwortet.“

Kautz: „Ich habe ja gesagt, dass ich die Zahl nicht kenne.“

Reitschuster: „Okay, danke.“

Kautz: „Bitte.“

Ich finde das bemerkenswert, denn eine solche Diskrepanz bei den Zahlen sollte dem Gesundheitsministerium eigentlich auffallen, so zumindest meine Ansicht. Der Zahlendreher (68 statt 69) sei mir verziehen – umso mehr, als ihn auch Spahns Sprecher übernommen hat (was überaus menschlich ist). Da die Zahlen der Berliner Regierung etwa später kamen als die von Cichutek am 29.1., könnten sich zwar durchaus Veränderungen ergeben haben. Aber die wären dann ein Hinweis darauf, dass generell die Todeszahlen nach Impfungen deutlich gestiegen sind. Und darüber müsste das Ministerium dann ja Bescheid wissen.

Der Abgeordnete Luthe kommentierte die Reaktion der Bundesregierung auf die Zahlen, die er mit seiner Anfrage an die Öffentlichkeit brachte, wie folgt: „“Gerade jetzt müssen die Regierungen alles daran setzen, das durch eigenes Verschulden verspielte Vertrauen nicht noch weiter erodieren zu lassen. Stattdessen igelt man sich ein, steckt den Kopf in den Sand und ist nicht einmal in der Lage, zu einem derart bedeutenden Vorgang wie Todeszahlen im Zusammenhang mit von durch die Regierung empfohlenen Impfungen kohärente Informationen zu liefern.“ Die Regierungen in Berlin und Bund sind offenbar heillos überfordert – oder missachten den Souverän vorsätzlich. Beides ist untragbar.“

Hier finden Sie die Antwort des Berliner Senats auf die Anfrage Luthes mit der Zahl der Toten nach Impfungen:



Bild: Screenshot/Youtube/Phoenix

Text: br

