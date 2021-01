Es war eine aufregende Woche. Für alle, weil die Ereignisse sich überschlagen. Und der Lockdown noch einmal verschärft und verlängert wurde. Für mich war es besonders interessant, in der Bundespressekonferenz persönlich auf Angela Merkel, Jens Spahn, Christian Drosten und RKI-Chef Lothar Wieler zu stoßen. Und ihnen Fragen zu stellen. Die ja auch für viel Wirbel sorgten. Und mir massiven Hass und Hetze einbrachte, ausgerechnet von denjenigen, die sich immer als Vorkämpfer gegen Haß und Hetze ausgeben, und Vielfalt und Toleranz auf ihre Fahnen schreiben. Ich sagte mir: Ich will mich über meine Eindrücke mit Ihnen austauschen. Weil man davon ja auch viele hat, die man in einem Artikel oder einem Video nicht unbedingt unter bekommt. Deshalb mache ich heute um 15.00 Uhr ein „reitschuster.live“: Im Livestream erzähle ich Ihnen von meinen Eindrücken, stelle mich dann auch Ihren Fragen und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen! Und versprochen: ich werde versuchen, mich diesmal zu zügeln, und den Monolog kürzer und den Dialog länger zu halten. Versprochen, dass ich es versuche! Und sollte das Temperament mit mir (wieder) durchgehen – erinnern Sie mich einfach im Dialog live an mein Versprechen hier! Ich freue mich sehr auf den Austausch, ich finde ihn ungemein wichtig! Und wenn Sie die Sendung live verpasst haben – einfach jederzeit danach anschauen. Hier der Link zur Sendung:

Merkel: Harter Corona-Kurs ist politische Entscheidung Ist der harte Lockdown alternativlos, weil die gesamte Wissenschaft dahinter steht, wie es in Politik und Medien der Tenor ist? Nein. Auf meine Frage hin räumte Merkel heute ein, dass es eine politische Entscheidung ist.

Auch Merkels Sprecher liest reitschuster.de Für Hofberichterstatter ist es ein Albtraum, für Journalisten mit Herzblut ein Ritterschlag: Merkels Sprecher teilte heute in der Bundespressekonferenz gegen meine Seite aus. Daraus folgt: Er gehört zu meinen Lesern.

Merkel-Sprecher gibt Empfehlung für reitschuster.de Normalerweise freut man sich über Empfehlungen. Im konkreten Fall, aus dem Mund von Steffen Seibert, machte sie mich aber völlig baff: Denn er "empfiehlt" mir, was ich schreiben soll. Unglaublich!

Nur sechs Wissenschaftler berieten Regierung zum Lockdown Nachdem sie zuerst auf meine Frage hin mauerte, schickte mir die Regierung gerade die Liste der Lockdown-Berater. Es waren nur 6: ein Tierarzt, ein Kinderarzt, ein Virologe, ein Pharmakologe und zwei Physiker. Soziologen? Psychologen? Ökonomen? Keine dabei!

Lockdown trotz WHO-Warnungen Angela Merkel und die Länderchefs wollen einen harten Lockdown durchdrücken in Deutschland. Doch genau davon rät die WHO ab. Auf Nachfragen zu diesem Widerspruch hat die Bundesregierung keine Antwort.

Geheimsache Lockdown? Die Bundesregierung nennt weder die Experten, die ihr zum Lockdown rieten, noch gibt sie Auskünfte, ob schriftliche Unterlagen vorliegen, und mit welcher Evidenz die Maßnahmen begründet werden. Das ergaben die Antworten auf meine Fragen in der BPK heute.

Lockdown bis in den Sommer? In einer Info-Grafik des Finanzministeriums zu den Corona-Hilfen für Unternehmen ist von einer "Schließung" Januar bis Juni 2021 die Rede. Wird die hinter den Kulissen etwa schon geplant? Oder hat sich da jemand nur verschrieben?